Grande Fratello Vip 5, Briatore bacchetta Elisabetta Gregoraci: "Sarà opportuno parlarne in privato" (Di martedì 6 ottobre 2020) Uno dei momenti più attesi nella puntata del Grande Fratello Vip 5 è stato di sicuro la lettera di Flavio Briatore. Visti i recenti screzi tra l'mprenditore e Elisabetta Greoriaci, lui ha deciso di scriverle una lettera. In essa ha voluto rompere il silenzio, precisando alcune dichiarazioni rilasciate qualce giorno prima. Ecco cosa ha scritto Briatore all'ex moglie. La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera è stata un ritmo continuo di emozioni. Dopo aver affrontato e, apparentemente, risolto la questione Adua Del Vesco-Massimiliano Morra, un'altra vip ha vissuto un momento importante. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci. Dopo i continui botta e risposta indiretti tra i due, ...

