Danimarca, ct Hjulmand: “Eriksen? Non so perché non gioca, ma tornerà ad alti livelli” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, intervistato dai microfoni di Politiken.dk, ha avuto modo di parlare dello scarso utilizzo del centrocampista Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte: “Non so rispondere perché non gioca. Ma so quanto sia bravo. È un giocatore straordinario. Penso che possa sopravvivere a tutto nella sua carriera. Penso che qualunque cosa accada, lo vedremo di nuovo al suo livello più alto. La sua qualità è difficile da mantenere bassa. Cosa sta succedendo di preciso, lo devono sapere Antonio Conte o lo stesso Christian. Se comincio a dire di più, è pura supposizione e preferirei starne alla larga”. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ct della, Kasper, intervistato dai microfoni di Politiken.dk, ha avuto modo di parlare dello scarso utilizzo del centrocampista Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte: “Non so rispondere perché non. Ma so quanto sia bravo. È untore straordinario. Penso che possa sopravvivere a tutto nella sua carriera. Penso che qualunque cosa accada, lo vedremo di nuovo al suo livello più alto. La sua qualità è difficile da mantenere bassa. Cosa sta succedendo di preciso, lo devono sapere Antonio Conte o lo stesso Christian. Se comincio a dire di più, è pura supposizione e preferirei starne alla larga”.

sportface2016 : Danimarca, il pensiero del ct Kasper #Hjulmand su Christian #Eriksen - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: Danimarca, il ct Hjulmand su Eriksen: 'Quello che sta succedendo all'Inter lo sanno lui e Conte. Tornerà al top' https:/… - internewsit : Hjulmand (ct Danimarca): 'Perché Eriksen non gioca? Non lo so, ma...' - - passione_inter : Hjulmand (ct Danimarca): 'Eriksen? Giocatore straordinario. Lui e Conte sanno cosa sta succedendo' -… - Achraf_Hakimi2 : Danimarca, il ct Hjulmand su #Eriksen: 'Quello che sta succedendo all'Inter lo sanno lui e Conte. Tornerà al top' -