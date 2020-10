Coronavirus: Cdc fa inversione a U, contagi per via aerea anche oltre 1,8 metri (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute/Dpa) - Dopo l'imbarazzante 'incidente' del mese scorso, i Cdc (Centers for Disease Control and Preventions) americani hanno ufficialmente riconosciuto che il nuovo Coronavirus può diffondersi attraverso minuscole goccioline di aerosol sospese nell'aria "per minuti o anche ore". L'aggiornamento significa che i Cdc ora ammettono che "alcune infezioni possono essere diffuse tramite l'esposizione al virus presente in piccole goccioline e particelle che possono rimanere nell'aria" per qualche tempo dopo che una persona infetta si è allontanata. Dunque Sars-Cov-2 "potrebbe essere in grado di infettare le persone che si trovano a più di 6 piedi di distanza", circa 1,82 metri "dalla persona che è stata infettata o dopo che quella persona ha lasciato l'area", affermano i Cdc. Dunque il ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute/Dpa) - Dopo l'imbarazzante 'incidente' del mese scorso, i Cdc (Centers for Disease Control and Preventions) americani hanno ufficialmente riconosciuto che il nuovopuò diffondersi attraverso minuscole goccioline di aerosol sospese nell'aria "per minuti oore". L'aggiornamento significa che i Cdc ora ammettono che "alcune infezioni possono essere diffuse tramite l'esposizione al virus presente in piccole goccioline e particelle che possono rimanere nell'aria" per qualche tempo dopo che una persona infetta si è allontanata. Dunque Sars-Cov-2 "potrebbe essere in grado di infettare le persone che si trovano a più di 6 piedi di distanza", circa 1,82"dalla persona che è stata infettata o dopo che quella persona ha lasciato l'area", affermano i Cdc. Dunque il ...

Quanto i bambini sono contagiosi Sorpresa, il famoso metro di distanza non basterebbe per garantirci la sicurezza evitando il contagio da coronavirus. Dopo l'imbarazzante “incidente” del mese scorso, ...

Dopo la positività al coronavirus del presidente Trump molti si chiedono se ... Inoltre cerca di fare pressione al CDC e alla FDA per far si che tutto ciò avvenga. In poche parole ha politicizzato ...

