Bettini, Pd,: 'Ora bisogna ricostruire il partito' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Deve essere radicato e deve mettere in campo le forze migliori' anche quelle non ancora alla ribalta, il pensiero del politico Pd di lungo corso, intervistato oggi a Omnibus da Alessandra Sardoni Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Deve essere radicato e deve mettere in campo le forze migliori' anche quelle non ancora alla ribalta, il pensiero del politico Pd di lungo corso, intervistato oggi a Omnibus da Alessandra Sardoni

stefano_bettini : RT @fralittera: Appiano Gentile - Bentornato Radja, ti ricordo che i nostri dipendenti possono bere birra basta che non lo facciano durante… - PitmanCosta : @OmnibusLa7 Per chi avesse necessità di provocarsi il vomito, potete mettere ora su La7. C'è una lunga intervista a… - LucianoPeirone : Sardoni, adesso che abbiamo sentito da Bettini le belle cose che il PD e il governo vorrebbe fare (comizio)....., n… - bettini_flavia : RT @NadiaMistani: Buongiorno Porcello??! > RETWITTA < Se mi Scoperesti Ora! ???????? - Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Una certa destra non si smentisce mai. Ora entrano anche nelle scuole pubbliche per istigare i nostri ragazzi a violare… -