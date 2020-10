Addio vento sovranista. Destre sconfitte in 8 capoluoghi su 9. Salvini & C. tengono solo ad Arezzo. E il Capitano si consola con Voghera (Di martedì 6 ottobre 2020) Peggio di così alle Destre non poteva andare. Ieri all’esito dei ballottaggi Forza Italia e i sovranisti sono risultati sconfitti in otto capoluoghi di provincia su nove, riuscendo a mantenere solo Arezzo. E a peggiorare ulteriormente le cose per Matteo Salvini & C. c’è il particolare che, oltre a non sfondare, hanno perso la guida di quattro capoluoghi, andati al centrosinistra. A Chieti, in Abruzzo, la giunta uscente di Fratelli d’Italia è stata spazzata via dal sindaco dem Pietro Diego Ferrara. Stessa situazione a Matera, dove a imporsi è stato il primo cittadino pentastellato Domenico Bennardi, sostenuto anche da Volt e da Europa Verde, a Crotone, con la vittoria del sindaco civico Vincenzo Voce e ad Andria, con la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Peggio di così allenon poteva andare. Ieri all’esito dei ballottaggi Forza Italia e i sovranisti sono risultati sconfitti in ottodi provincia su nove, riuscendo a mantenere. E a peggiorare ulteriormente le cose per Matteo; C. c’è il particolare che, oltre a non sfondare, hanno perso la guida di quattro, andati al centrosinistra. A Chieti, in Abruzzo, la giunta uscente di Fratelli d’Italia è stata spazzata via dal sindaco dem Pietro Diego Ferrara. Stessa situazione a Matera, dove a imporsi è stato il primo cittadino pentastellato Domenico Bennardi, sostenuto anche da Volt e da Europa Verde, a Crotone, con la vittoria del sindaco civico Vincenzo Voce e ad Andria, con la ...

GabrieleMarroni : @Mauro37373348 Gli italiani stanno come le foglie sugli alberi d'autunno. . . E i migranti sono il vento! Addio Ita… - Enfantt04030949 : RT @alycecappellaio: Di quei violini suonati dal vento l'ultimo bacio mia dolce bambina brucia sul viso come gocce di limone l'eroico co… - ASlash16 : ?? Poi, nella lettera d'addio di Teodosio scrive: 'È una mia scelta e tu non hai colpe. Sono io che ho rimorsi e ri… - d_essere : RT @Anarchicoindip1: Chi semina vento, raccoglie tempesta ! Addio #M5S ! - eliodemaria : RT @Anarchicoindip1: Chi semina vento, raccoglie tempesta ! Addio #M5S ! -