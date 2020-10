Activision Blizzard sta chiudendo i suoi uffici in Francia (Di martedì 6 ottobre 2020) Activision Blizzard sta chiudendo i suoi uffici a Versailles, in Francia, dopo che i piani per trasferire il sito sono crollati. Come riportato da Bloomberg, che ha parlato con tre persone "che hanno familiarità con i piani", il publisher di Call of Duty e World of Warcraft aveva inizialmente pianificato di trasferire metà del team di Versailles a Londra, ma ora ha deciso di chiudere il sito dopo quei piani sono falliti a causa della Brexit e della pandemia COVID-19.L'ufficio, che tra le altre cose si occupava di marketing, assistenza clienti e localizzazione, avrebbe impiegato circa 400 persone all'inizio del 2019, ma quel numero è diminuito negli ultimi due anni a causa di una serie di tagli di posti di lavoro effettuati da ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020)staa Versailles, in, dopo che i piani per trasferire il sito sono crollati. Come riportato da Bloomberg, che ha parlato con tre persone "che hanno familiarità con i piani", il publisher di Call of Duty e World of Warcraft aveva inizialmente pianificato di trasferire metà del team di Versailles a Londra, ma ora ha deciso di chiudere il sito dopo quei piani sono falliti a causa della Brexit e della pandemia COVID-19.L'o, che tra le altre cose si occupava di marketing, assistenza clienti e localizzazione, avrebbe impiegato circa 400 persone all'inizio del 2019, ma quel numero è diminuito negli ultimi due anni a causa di una serie di tagli di posti di lavoro effettuati da ...

Overwatch League e CoD League: un unico commissario, per guardare al futuro

Johanna Faries assume ufficialmente il ruolo di 'Head of Leagues': sarà responsabile della gestione della Overwatch League e della CoD League.

