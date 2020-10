Xbox Series X S | l' elenco dei titoli ottimizzati per console next-gen verrà svelato entro la fine del mese

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Microsoft in questo periodo ha continuato a snocciolare diversi dettagli sulle sue prossimeX/S. A questo punto, stiamo iniziando a vedere più aspetti delladi nuova generazione in azione, scorci della nuova interfaccia utente e stiamo iniziando a capire come verranno eseguiti ipiù vecchi sulla nuova piattaforma. E a poco più di undal lancio, Microsoft ha chiarito oggi di avere ancora molto di più da condividere prima dell'arrivo della.In un nuovo post sul blog sul sito web di, il direttore generale del marketing dell'azienda, Aaron Greenberg, ha delineato ciò che resta da fare conX prima del suo lancio. In ...

