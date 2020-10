Ue, Von der Leyen in isolamento e in attesa dell’esito del secondo tampone (Di lunedì 5 ottobre 2020) BRUXELLES – La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen è in auto-quarantena, in seguito ad essere entrata in contatto martedì scorso con una persona successivamente risultata positiva al coronavirus. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) BRUXELLES – La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen è in auto-quarantena, in seguito ad essere entrata in contatto martedì scorso con una persona successivamente risultata positiva al coronavirus.

