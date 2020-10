Traffico Roma del 05-10-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti in tangenziale Tra Tor di Quinto e Salaria poi all’altezza della 24 ed anche su viale Castrense tutto verso San Giovanni nulla da segnalare sulle altre strade della capitale in queste ore ricordiamo che sulla linea B della metropolitana è chiusa la stazione di Castro Pretorio per lavori di sostituzione delle scale mobili e degli ascensori i treni transitano senza fermare stazioni alternative policlinico o termini lavori a partire da questa sera interesseranno il quadrante sud della Grande Raccordo Anulare tra le 21 le 6 chiusi alternativamente in entrata e in uscita Gli zinco lì per la via del Mare Colombo Pontina a Laurentina Ardeatina ed Appia tutti i dettagli nel sitopunto luceverde.it restiamo a casa nel Lazio è obbligatorio ...