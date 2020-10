"Salvare le vite e l'economia". Critiche a BoJo l'"equilibrista" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Erica Orsini "Sarà un percorso a ostacoli fino a Natale e oltre". Lo ha ammesso candidamente, Boris Johnson «Sarà un percorso a ostacoli fino a Natale e oltre». Lo ha ammesso candidamente, Boris Johnson, nell'intervista televisiva rilasciata ieri alla Bbc, in cui ha illustrato l'approccio «bilanciato» del governo per combattere il virus per «Salvare vite» e allo stesso tempo «proteggere l'economia». Lo stesso approccio che il Regno Unito ha sempre adottato e che durante la prima ondata di Covid l'ha portato a essere il Paese europeo con il maggior numero di morti. Ora che nel Paese sono stati registrati più di 13mila casi in un giorno e che il premier si sente sotto bersaglio di feroci attacchi trasversali, Johnson è tornato sulla scena, lanciando per ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Erica Orsini "Sarà un percorso a ostacoli fino a Natale e oltre". Lo ha ammesso candidamente, Boris Johnson «Sarà un percorso a ostacoli fino a Natale e oltre». Lo ha ammesso candidamente, Boris Johnson, nell'intervista televisiva rilasciata ieri alla Bbc, in cui ha illustrato l'approccio «bilanciato» del governo per combattere il virus per «» e allo stesso tempo «proteggere l'». Lo stesso approccio che il Regno Unito ha sempre adottato e che durante la prima ondata di Covid l'ha portato a essere il Paese europeo con il maggior numero di morti. Ora che nel Paese sono stati registrati più di 13mila casi in un giorno e che il premier si sente sotto bersaglio di feroci attacchi trasversali, Johnson è tornato sulla scena, lanciando per ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvare vite 3 Ottobre, 20mila vittime dal 2013: «Si torni a salvare vite in mare Romasette.it Nobel per la Medicina ai 3 virologi che hanno scoperto l’epatite C

“ha permesso di salvare milioni di vite”. La scoperta risale alla fine degli anni ’80. All’epoca numerosi scienziati iniziarono a intuire che gli esami per il riconoscimento dell’Epatite di tipo B ...

Oggi, 5 ottobre 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. Parigi diventa zona di massima allerta covid; continuano gli scontri Armenia - Azerbaigian.

Oggi, 5 ottobre 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. Parigi diventa zona di massima allerta covid; continuano gli scontri Armenia - Azerbaigian.