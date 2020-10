Multa uso cellulare: come contestarla e quando si può. La guida rapida (Di lunedì 5 ottobre 2020) Multa uso cellulare: come contestarla e quando si può. La guida rapida Non sempre guidare con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia di Multa per uso cellulare. Se la regola generale vuole che all’automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito allora ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 ottobre 2020)usosi può. LaNon semprere con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia diper uso. Se la regola generale vuole che all’automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente dida uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito allora ...

Ultime Notizie dalla rete : Multa uso Cagliari, multe salate nella movida e nei mercati per il mancato uso delle mascherine La Nuova Sardegna Mascherina obbligatoria, altre dieci multe: "La gente è attenta"

che ha imposto l’uso della mascherina anche all’aperto da venerdì alle 18 fino a domenica a mezzanotte. Il dato sulle multe a fronte della vivacità della movida bolognese è infatti ...

Milano, 04 ott 11:06 - (Agenzia Nova) - Un arresto, quatto denunce, 12 multe per mancato uso della mascherina e 155 sanzioni per mancanza del biglietto della metropolitana. È il... (Rem) ...

che ha imposto l’uso della mascherina anche all’aperto da venerdì alle 18 fino a domenica a mezzanotte. Il dato sulle multe a fronte della vivacità della movida bolognese è infatti ...Milano, 04 ott 11:06 - (Agenzia Nova) - Un arresto, quatto denunce, 12 multe per mancato uso della mascherina e 155 sanzioni per mancanza del biglietto della metropolitana. È il... (Rem) ...