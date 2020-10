Minacce e violenza sull’autobus, intervento dei carabinieri ferma un esagitato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stato necessario ricorrere all’utilizzo di spray urticante per fermare un uomo che, prima a bordo della linea otto di un autobus di Busitalia e poi anche in caserma dai carabinieri che erano intervenuti per fermarlo, ha minacciato di morte chi lo circondava. L’allarme è scattato intorno alle 11 alla Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Salerno che ha ricevuto diverse telefonate di passeggeri della linea 8 Busitalia, terrorizzati da un soggetto esagitato che stava minacciando tutti di morte. L’attenzione del malintenzionato era diretta particolarmente sull’autista, a cui intimava di non fare fermate alla Stazione Ferroviaria. Non conoscendo le intenzioni o la pericolosità del soggetto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stato necessario ricorrere all’utilizzo di spray urticante perre un uomo che, prima a bordo della linea otto di un autobus di Busitalia e poi anche in caserma daiche erano intervenuti perrlo, ha minacciato di morte chi lo circondava. L’allarme è scattato intorno alle 11 alla Centrale Operativa della Compagniadi Salerno che ha ricevuto diverse telefonate di passeggeri della linea 8 Busitalia, terrorizzati da un soggettoche stava minacciando tutti di morte. L’attenzione del malintenzionato era diretta particolarmente sull’autista, a cui intimava di non farete alla Stazione Ferroviaria. Non conoscendo le intenzioni o la pericolosità del soggetto ...

matteosalvinimi : Tutta la mia solidarietà ad @Alberto_Cirio, ritratto come Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse. Minacce squallide e… - eligio68 : RT @giusi_jose: @SardoneSilvia solidarietà e vicinanza per le minacce e la violenza che sta subendo... mi auguro che la solidarietà arrivi… - giusi_jose : @SardoneSilvia solidarietà e vicinanza per le minacce e la violenza che sta subendo... mi auguro che la solidarietà… - PaolaArbitani : @lauraboldrini niente da dire sulle minacce di morte e di violenza che sta ricevendo @SardoneSilvia? Opuure si tace perché è della Lega? - CosenzaChannel : Un 27enne marocchino, residente nel comune di Cosenza, è stato condannato anche in appello per violenza sessuale e…

