Luca Argentero a Tale e quale show 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Luca Argentero giurato d'eccezione della quarta puntata di Tale e quale show 2020 Luca Argentero sarà il prossimo giurato d’eccezione della quarta puntata di Tale e quale show 2020. ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 5 ottobre 2020)giurato d'eccezione della quarta puntata disarà il prossimo giurato d’eccezione della quarta puntata di. ...

marty_hptw : @IntxrruptxdGirl Sii quando stava ancora con Luca argentero ebbe un bruttissimo incidente stradale - arianna41501098 : @GF_diretta miriam,sembry scappata da un osteria,ma come avrai acchiappato luca argentero?? - LaSambruna : Tra l’altro ogni volta che vedo Myriam penso a Luca Argentero. E rosico. #gfvip - FedeCit : Sto recuperando DOC Luca Argentero che bonodiddio più invecchia e più è bono non si regola - WonderLandOffA : Chissà cosa ne pensa Miryam di tutta questa storia delle fibre storie d'amore, lei che per fare l'attrice si è dovu… -