Louis di Cambridge, le prime parole pubbliche pronunciate con i fratellini George e Charlotte

Il principe Louis compie 2 anni sfoglia la gallery Louis di Cambridge, 2 anni, ha pronunciato le sue prime parole in "pubblico", se pure virtualmente. E per i royal fan di tutto il mondo è stata una grande emozione. Con i fratellini George, 7, e Charlotte, 5, il principino, terzogenito di Kate e William, ha incontrato lo scienziato e storico David Attenborough nei giardini di Kensington Palace in occasione della presentazione del suo nuovo libro. E gli ha chiesto ...

