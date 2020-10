LBA: Olimpia in scioltezza, Virtus Bologna col brivido (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si chiude il sipario sulla seconda giornata di LBA, con l’Olimpia Milano che non lascia scampo a Treviso. Vittoria al fotofinish per la Virtus Bologna a Brescia, mentre cade in casa Sassari. Sorridono anche Venezia e Brindisi. Milano senza problemi Milano – Treviso (LBA) / Olimpiamilano.comL’A\X Armani Exchange Milano non ha problemi contro la De Longhi Treviso, sconfitta con un netto +40. Il risultato finale parla infatti di un netto 104-64, con i meneghini in controllo già dal primo quarto, terminato 24-12. Zach Leday è il miglior marcatore della sfida con 25 punti personali, aggiungendo anche 12 rimbalzi. Dalla panchina da segnalare i 15 punti di Shavon Shields, il salvatore di Milano nella prima giornata di Eurolega. E’ la prima sconfitta stagionale invece per Treviso. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si chiude il sipario sulla seconda giornata di LBA, con l’Milano che non lascia scampo a Treviso. Vittoria al fotofinish per laa Brescia, mentre cade in casa Sassari. Sorridono anche Venezia e Brindisi. Milano senza problemi Milano – Treviso (LBA) /milano.comL’A\X Armani Exchange Milano non ha problemi contro la De Longhi Treviso, sconfitta con un netto +40. Il risultato finale parla infatti di un netto 104-64, con i meneghini in controllo già dal primo quarto, terminato 24-12. Zach Leday è il miglior marcatore della sfida con 25 punti personali, aggiungendo anche 12 rimbalzi. Dalla panchina da segnalare i 15 punti di Shavon Shields, il salvatore di Milano nella prima giornata di Eurolega. E’ la prima sconfitta stagionale invece per Treviso. ...

Cinque squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Milano a valanga su Treviso, la Virtus Bologna la spunta nel finale.

