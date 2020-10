Kate Winslet a teatro con “I monologhi della Vagina” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Kate Winslet – foto dal web14 febbraio 1999, Old Vic di Londra: Kate Winslet porta in scena I monologhi della vagina di Eve Ensler, per catalizzare l’attenzione pubblica sulla violenza di genere. Quando nel 1996 Eve Ensler, drammaturga, sceneggiatrice e regista americana, pubblica l’opera I monologhi della vagina il problema principale è quello di non essere fraintesa. Il titolo può far pensare a qualcosa di burlesco o satirico. Niente di tutto questo. Il suo scopo è dare voce a situazioni ancora troppo numerose di stupri, mutilazioni, incesti, violenze fisiche e sessuali, maltrattamenti, che le donne subiscono in ogni parte del mondo. Per farlo, fa parlare proprio lei, l’organo sessuale femminile, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)– foto dal web14 febbraio 1999, Old Vic di Londra:porta in scena Ivagina di Eve Ensler, per catalizzare l’attenzione pubblica sulla violenza di genere. Quando nel 1996 Eve Ensler, drammaturga, sceneggiatrice e regista americana, pubblica l’opera Ivagina il problema principale è quello di non essere fraintesa. Il titolo può far pensare a qualcosa di burlesco o satirico. Niente di tutto questo. Il suo scopo è dare voce a situazioni ancora troppo numerose di stupri, mutilazioni, incesti, violenze fisiche e sessuali, maltrattamenti, che le donne subiscono in ogni parte del mondo. Per farlo, fa parlare proprio lei, l’organo sessuale femminile, ...

