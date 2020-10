Juventus-Napoli, De Laurentiis non ci sta: lettera a Spadafora (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juventus-Napoli non si è giocata in campo, ma le polemiche non si sono placate dopo la mancata partecipazione al match da parte della formazione partenopea in seguito a due casi di positività al Coronavirus. Secondo quanto riportato da Ansa, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis avrebbe inviato una lettera di otto pagine al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora con l'intento di spiegare al meglio la posizione del club campano. Lo ha rivelato lo stesso Spadafora a margine dell'incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020)non si è giocata in campo, ma le polemiche non si sono placate dopo la mancata partecipazione al match da parte della formazione partenopea in seguito a due casi di positività al Coronavirus. Secondo quanto riportato da Ansa, il presidente degli azzurri Aurelio Deavrebbe inviato unadi otto pagine al Ministro dello Sport Vincenzocon l'intento di spiegare al meglio la posizione del club campano. Lo ha rivelato lo stessoa margine dell'incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina. ITA Sport Press.

