Immuni, i numeri che non tornano dell’app anti-Covid (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – “Immuni ha finalmente sfondato quota 7 milioni di download“. Così molte testate giornalistiche celebrano oggi un apparente successo. Finalmente l’applicazione più discussa ha fatto breccia nel cuore degli italiani? No, le installazioni attive sono probabilmente molto meno e il target è stato completamente sbagliato. Vogliamo verificare le nostre ipotesi? Le notifiche La popolazione italiana è di 60 milioni, vorrebbe dire che una persona ogni 8 avrebbe scaricato la tanto discussa applicazione. Il sito di Immuni riporta che ad oggi 5 ottobre le notifiche sono state 5.870. Per notifiche s’intendono utenti che avevano installato Immuni e che dopo aver scoperto di essere positivi hanno usato l’app per allertare chiunque sia entrato in contatto con loro negli ultimi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – “ha finalmente sfondato quota 7 milioni di download“. Così molte testate giornalistiche celebrano oggi un apparente successo. Finalmente l’applicazione più discussa ha fatto breccia nel cuore degli italiani? No, le installazioni attive sono probabilmente molto meno e il target è stato completamente sbagliato. Vogliamo verificare le nostre ipotesi? Le notifiche La popolazione italiana è di 60 milioni, vorrebbe dire che una persona ogni 8 avrebbe scaricato la tanto discussa applicazione. Il sito diriporta che ad oggi 5 ottobre le notifiche sono state 5.870. Per notifiche s’intendono utenti che avevano installatoe che dopo aver scoperto di essere positivi hanno usato l’app per allertare chiunque sia entrato in contatto con loro negli ultimi ...

Advertising

BA109RA : RT @IlPrimatoN: Come è stata gestita e utilizzata dal governo Conte l'app Immuni? Male, ecco perché - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Come è stata gestita e utilizzata dal governo Conte l'app Immuni? Male, ecco perché - remiromi1 : Qui - Remo2222222 : RT @IlPrimatoN: Come è stata gestita e utilizzata dal governo Conte l'app Immuni? Male, ecco perché - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Come è stata gestita e utilizzata dal governo Conte l'app Immuni? Male, ecco perché -