Il virologo Crisanti: 'Obbligo di mascherina non serve se intorno non c'è nessuno' (Di lunedì 5 ottobre 2020) La mascherina serve , ma l'Obbligo non è detto che funzioni: è l'idea del virologo Andrea Crisanti , intervenuto questa mattina a Buongiorno su SkyTg24. 'La mascherina deve essere usata e usata anche ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) La, ma l'non; detto che funzioni:; l'idea delAndrea, intervenuto questa mattina a Buongiorno su SkyTg24. 'Ladeve essere usata e usata anche ...

HuffPostItalia : 'L'obbligo di mascherina all'aperto non risolve il problema'. I dubbi del virologo Crisanti - leggoit : Il virologo Crisanti: «La mascherina serve, l'obbligo no: siamo stati senza tutta l'estate e i casi sono aumentati… - MicheleSolari70 : RT @FrancescoCoccoT: '“L’obbligo di mascherina all’aperto non risolve il problema. Sicuramente protegge e io la uso sempre ma se attraversi… - MaxiSironi : RT @HuffPostItalia: 'L'obbligo di mascherina all'aperto non risolve il problema'. I dubbi del virologo Crisanti - Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: 'L'obbligo di mascherina all'aperto non risolve il problema'. I dubbi del virologo Crisanti -