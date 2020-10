Il Torino prende Gojak e Bonazzoli: accordo con la Sampdoria (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Torino corre nelle ultime ore di calciomercato per consegnare a Marco Giampaolo una rosa rinforzata e completa per le sue idee tecnico-tattiche. Sono due le operazioni in fase di chiusura in queste ore e riguardano sopratutto la zona offensiva del campo. Il giocatore per cui la trattativa è in fase maggiormente avanzata è Amer Gojak, centrocampista bosniaco della Dinamo Zagabria, squadra croata. Classe ’97, è un centrocampista di qualità che dovrebbe giocare al Toro da trequartista visto il mancato arrivo di Gastòn Ramirez. La trattativa è davvero in dirittura d’arrivo: i club hanno già scambiato i documenti sulla base di un accordo che porterà Gojak a titolo definitivo al Torino per una somma di 6.5 milioni di Euro. Il giocatore ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilcorre nelle ultime ore di calciomercato per consegnare a Marco Giampaolo una rosa rinforzata e completa per le sue idee tecnico-tattiche. Sono due le operazioni in fase di chiusura in queste ore e riguardano sopratutto la zona offensiva del campo. Il giocatore per cui la trattativa è in fase maggiormente avanzata è Amer, centrocampista bosniaco della Dinamo Zagabria, squadra croata. Classe ’97, è un centrocampista di qualità che dovrebbe giocare al Toro da trequartista visto il mancato arrivo di Gastòn Ramirez. La trattativa è davvero in dirittura d’arrivo: i club hanno già scambiato i documenti sulla base di unche porteràa titolo definitivo alper una somma di 6.5 milioni di Euro. Il giocatore ...

Advertising

Corriere : A 93 anni Benito Rimini prende la terza laurea: 110 e lode in filosofia con tesi su Heidegger - Torrenapoli1 : UFFICIALI Il #Fulham prende #Andersen dal #Lione, il difensore centrale a lungo corteggiato dal Torino, i granata i… - drygo79 : @eleonora_marani Chiellini e Bonucci non possono aggregarsi alla Nazionale senza il benestare della ASL di Torino..… - francg1997 : RT @GiorgioFreschi: Colpo last minute in difesa per il #Crotone che prende #Djidji dal Torino. ?????? #calciomercato - hbk_89 : RT @marcoconterio: ?? Ultime trattative in Serie A - #Torino prende Amer Gojak della #DinamoZagreb dopo che è saltato Ramirez - #Crotone pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino prende A Torino prende il via il "Pompei Student Lab" La Voce e il Tempo In Sala Piatti la magia del Trio Kanon: «Qui un tuffo nel passato»

Un CD per la Warner con musiche di Schumann e Brahms, concerti a Campobasso, Torino e Ivrea ... Mangiamo qualcosa di leggero, prendiamo un thé al bar. Mi piace anche fare due passi: a ...

Juve-Napoli, il Giudice Sportivo prende tempo e manda atti in Prcura

Il Giudice, secondo i bene informati vuole capire realmente se la decisione della ASL aveva fondatezza e quindi il Napoli fosse legalmente legittimato a fermarsi e non partire per Torino.

Un CD per la Warner con musiche di Schumann e Brahms, concerti a Campobasso, Torino e Ivrea ... Mangiamo qualcosa di leggero, prendiamo un thé al bar. Mi piace anche fare due passi: a ...Il Giudice, secondo i bene informati vuole capire realmente se la decisione della ASL aveva fondatezza e quindi il Napoli fosse legalmente legittimato a fermarsi e non partire per Torino.