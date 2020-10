Godfall e Astro's Playroom per PS5 in un video che mette in mostra i velocissimi tempi di caricamento della console (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il marketing di PS5 si è pesantemente focalizzato sull'incredibile velocità dell'SSD che monterà la console. Le velocità di lettura e caricamento saranno notevolmente superiori a quelle a cui siamo abituati ora con gli HDD standard. Ma quale sarà l'impatto per il giocatore? Una maggiore velocità in teoria può portare a molti nuovi modi di progettare un gioco, ma per ora il grande punto di forza è la promessa di caricamenti rapidissimi o quasi inesistenti.La stampa giapponese e alcuni YouTuber hanno messo mano a PS5 durante il fine settimana e hanno condiviso le loro impressioni sulla next-gen di Sony. La rivista giapponese Famitsu, nello specifico, ha provato due giochi per testare il caricamento dei favolosi SSD, ovvero Astro's Playroom e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il marketing di PS5 si è pesantemente focalizzato sull'incredibile velocità dell'SSD che monterà la. Le velocità di lettura esaranno notevolmente superiori a quelle a cui siamo abituati ora con gli HDD standard. Ma quale sarà l'impatto per il giocatore? Una maggiore velocità in teoria può portare a molti nuovi modi di progettare un gioco, ma per ora il grande punto di forza è la promessa di caricamenti rapidissimi o quasi inesistenti.La stampa giapponese e alcuni YouTuber hanno messo mano a PS5 durante il fine settimana e hanno condiviso le loro impressioni sulla next-gen di Sony. La rivista giapponese Famitsu, nello specifico, ha provato due giochi per testare ildei favolosi SSD, ovvero'se ...

