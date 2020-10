Gli stranieri giustificano l'orrore: "Mutilate così non fanno sesso" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Nonostante il nostro ordinamento vieti l’infibulazione con pene severe, alcuni migranti continuano a considerarla come necessaria: "È giusto, sennò iniziano con il sesso già a dieci anni" "Non è che se vieni in Italia la cultura cambia, la cultura è cultura". Sono emblematiche e preoccupanti le parole che ci affida una migrante camerunense sulla cinquantina. Lavora in un salone di bellezza a due passi dalla stazione Termini, in una di quelle strade dove ormai si vedono solo insegne straniere. Sta armeggiando con la capigliatura di una cliente quando ci racconta con estrema naturalezza che quella dell’infibulazione è una pratica tutt’altro che scomparsa nelle comunità di stranieri trapiantate nelle nostre città. "Ma ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Nonostante il nostro ordinamento vieti l’infibulazione con pene severe, alcuni migranti continuano a considerarla come necessaria: "È giusto, sennò iniziano con ilgià a dieci anni" "Non è che se vieni in Italia la cultura cambia, la cultura è cultura". Sono emblematiche e preoccupanti le parole che ci affida una migrante camerunense sulla cinquantina. Lavora in un salone di bellezza a due passi dalla stazione Termini, in una di quelle strade dove ormai si vedono solo insegne straniere. Sta armeggiando con la capigliatura di una cliente quando ci racconta con estrema naturalezza che quella dell’infibulazione è una pratica tutt’altro che scomparsa nelle comunità ditrapiantate nelle nostre città. "Ma ...

stebellentani : Fa un po' ridere che le emergenze sono sempre quelle che riguardano l'Inter: spese eccessive, troppi stranieri, 5 c… - poliziadistato : #1ottobre Aggredivano, senza apparente motivo, gli stranieri nel centro cittadino. Poliziotti commissariato Marsala… - GINA32451015 : RT @Mirith_: Gli 'integrati' non gradiscono il no all'ennesima moschea e lo dichiarano con lo stesso lessico dei centri sociali. Si, si so… - Louis10147346 : RT @Mirith_: Gli 'integrati' non gradiscono il no all'ennesima moschea e lo dichiarano con lo stesso lessico dei centri sociali. Si, si so… - paolaokaasan : RT @Mirith_: Gli 'integrati' non gradiscono il no all'ennesima moschea e lo dichiarano con lo stesso lessico dei centri sociali. Si, si so… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli stranieri Orrore tra gli stranieri in Italia: "5mila bambine in pericolo" ilGiornale.it Gli stranieri giustificano l'orrore: "Mutilate così non fanno sesso"

"Non sono d’accordo, penso che Allah abbia creato noi uomini perfetti, non serve essere circoncisi". Il dramma delle bimbe infibulate: "Così gli stranieri aggirano i divieti nel nome della tradizione" ...

COVID, Trump, Berlusconi e gli altri, anche i potenti si ammalano

Boris Johnson fu il primo, poi vennero Jair Bolsonaro, Silvio Berlusconi e Alexander Lukashenko, infine Donald Trump. Sono tra i potenti della terra, capi di stato o primi ministri (presenti o passati ...

"Non sono d’accordo, penso che Allah abbia creato noi uomini perfetti, non serve essere circoncisi". Il dramma delle bimbe infibulate: "Così gli stranieri aggirano i divieti nel nome della tradizione" ...Boris Johnson fu il primo, poi vennero Jair Bolsonaro, Silvio Berlusconi e Alexander Lukashenko, infine Donald Trump. Sono tra i potenti della terra, capi di stato o primi ministri (presenti o passati ...