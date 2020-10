Dl Sicurezza, via libera in Consiglio dei ministri al nuovo decreto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto su Sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Lo si apprende mentre è in corso la riunione del Cdm. “Approvato ora in Consiglio dei ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista”, commenta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, pochi minuti dopo l’approvazione in Cdm del Dl in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. “Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po’, un po’ troppo, ma ora i cosiddetti decreti Sicurezza di Salvini non esistono più. ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildeiha dato il viaalsue immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Lo si apprende mentre è in corso la riunione del Cdm. “Approvato ora indeiilimmigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista”, commenta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, pochi minuti dopo l’approvazione in Cdm del Dl in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. “Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po’, un po’ troppo, ma ora i cosiddetti decretidi Salvini non esistono più. ...

