Crepe in scuola via Cardoneto | intervengono Vigili del Fuoco

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – Idelsono intervenuti per recuperare materiale didattico e logistico all’interno dellaprimaria plesso ‘Angeli della Citta” in via Monte11, in zona Jonio, a Roma. All’interno dell’edificio alcune aule erano state chiuse la scorsa settimana per sintomi di un dissesto strutturale su travi e tamponature. Il materiale recuperato servira’ ad allestire nuove aule didattiche all’interno dello stesso edificio nelle aule non interessate dai segni di cedimento.