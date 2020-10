Vanno in monopattino, multati a soli 4 e 6 anni: "Intralciano il traffico" (Di domenica 4 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Due cuginetti sono stati multati perché ''d'intralcio al traffico'' col monopattino. Intanto, il sindaco Beppe Sala chiede un inasprimento delle multe per i bikers Andavano in monopattino e per questo sono stati multati. Chi sono gli impavidi trasgressori? Due bimbi di 4 e 6 anni che sono stati sanzionati con una multa di 121 euro dai vigili urbani di Leni, piccolo comune dell'isola di Salina (Eolie), per ''intralcio al traffico''. La vicenda Sono tempi difficili, persino se sei un bambino e te la spassi a bordo di un monopattino per qualche ora. In questo caso, a dire il vero, si tratta di due cuginetti, l'uno 4 e l'altro 6 anni, che hanno dovuto arrestare la corsa a bordo del veicolo - il classico ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Due cuginetti sono statiperché ''d'intralcio al'' col. Intanto, il sindaco Beppe Sala chiede un inasprimento delle multe per i bikers Andavano ine per questo sono stati. Chi sono gli impavidi trasgressori? Due bimbi di 4 e 6che sono stati sanzionati con una multa di 121 euro dai vigili urbani di Leni, piccolo comune dell'isola di Salina (Eolie), per ''intralcio al''. La vicenda Sono tempi difficili, persino se sei un bambino e te la spassi a bordo di unper qualche ora. In questo caso, a dire il vero, si tratta di due cuginetti, l'uno 4 e l'altro 6, che hanno dovuto arrestare la corsa a bordo del veicolo - il classico ...

