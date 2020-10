Salisburgo, tre positivi dopo i test: squadra in quarantena (Di domenica 4 ottobre 2020) Allarme coronavirus per il Salisburgo. La squadra austriaca è in quarantena con divieto di partecipare alla convocazione in Nazionale dopo la positività di tre componenti. I giocatori sono risultati positivi dopo la partita contro il club israeliano del Maccabi Tel Aviv nei play-off di Champions League di mercoledì (3-1). Non sono stati rivelati i nomi dei giocatori che sono comunque tutti asintomatici. “Il resto della nostra squadra ha iniziato la quarantena per prevenzione – si legge nella nota della società – Ciò significa che possono spostarsi solo tra la loro casa, il campo di allenamento e le sedi delle partite”. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Allarme coronavirus per il. Laaustriaca è incon divieto di partecipare alla convocazione in Nazionalelatà di tre componenti. I giocatori sono risultatila partita contro il club israeliano del Maccabi Tel Aviv nei play-off di Champions League di mercoledì (3-1). Non sono stati rivelati i nomi dei giocatori che sono comunque tutti asintomatici. “Il resto della nostraha iniziato laper prevenzione – si legge nella nota della società – Ciò significa che possono spostarsi solo tra la loro casa, il campo di allenamento e le sedi delle partite”.

nico_bastone : Il #Salisburgo ha rivelato la presenza di tre positivi al #Covid_19: gruppo squadra in quarantena e giocatori che n… - AGR_web : In Austria l'Europeo della vela acrobatica L'Union Yacht Club sul lago Attersee, nei pressi di Salisburgo in Austri… - PressMareItalia : L'#UnionYachtClub sul lago #Attersee, nei pressi di Salisburgo in Austria ospita il primo #Campionatocontinentale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salisburgo tre Champions League, gli spareggi: Salisburgo qualificato | Gonfia la Rete GonfiaLaRete Il Trio di Parma agli Amici della Musica per l’omaggio a Beethoven

Prosegue a pieno ritmo – nel rispetto delle norme di distanziamento – la stagione concertistica degli Amici della Musica di Foligno. Nel cartellone di ottobre ci sono tre importanti appuntamenti che p ...

Val Pusteria: buona la prima

Il Val Pusteria vince la gara di esordio del Campionato AHL piegando la accanita resistenza della giovane formazione della Citta di Mozart. I Lupi, in maglia nera, si presentano al […] ...

Prosegue a pieno ritmo – nel rispetto delle norme di distanziamento – la stagione concertistica degli Amici della Musica di Foligno. Nel cartellone di ottobre ci sono tre importanti appuntamenti che p ...Il Val Pusteria vince la gara di esordio del Campionato AHL piegando la accanita resistenza della giovane formazione della Citta di Mozart. I Lupi, in maglia nera, si presentano al […] ...