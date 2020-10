Roland Garros 2020 | Nadal schiacciasassi | travolge Korda in tre set e accede ai quarti

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Rafaelapproda aidel. Il numero due del seeding non ha alcun problema a sbarazzarsi in tre set 6-1 6-1 6-2 dello statunitense Sebastiannel match valevole per gli ottavi di finale del torneo. Ora Rafa attende il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Lo spagnolo concede due palle break in apertura di gara, ma poi ingrana la quinta ed inizia a giocare ad alto livello, centrando un doppio break nel secondo e nel quarto game, che gli consente di chiudere sul 6-1. Nel secondo set è ancora il numero due del ranking Atp a fare la voce grossa, trovando il break immediato, a cui lo statunitense non riesce a reagire, tanto da farsire nuovamente dacon altri due break ed il ...