Maria De Filippi, a proposito di Ballando con le stelle dice a Selvaggia Lucarelli "Io posso , la Carlucci no" e la Lucarelli rimane senza parole (Di domenica 4 ottobre 2020) "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci, il sabato sera si scontra con "Tu si que vales" di Maria De Filippi e lo scontro è reale perché la Carlucci e la De Filippi sono entrambe due regine incontrastate del sabato sera. Le due donne non hanno ,però, mai manifestato una rivalità vera e, anzi si sono sempre mostrate molto rispettose l'una dell'altra e hanno sempre avuto parole di stima e di grande ammirazione, dunque, lo scontro è solo relativamente alla serata. "Ballando con le stelle" e le tantissime difficoltà che ha dovuto affrontare "Ballando con le stelle"

