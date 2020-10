Juventus-Napoli, Massimo Ugolini esclude una partenza in extremis degli azzurri per Torino (Di domenica 4 ottobre 2020) Massimo Ugolini ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione di Juventus-Napoli ai microfoni di Sky Sport 24. “I legali della società richiederanno il rinvio di Juventus-Napoli. Gli stessi legali del presidente sono attualmente impegnati nel presentare un documento alla Lega con tutte le deposizioni per evitare il 3-0 a tavolino. Per quanto riguarda la squadra, domani e lunedì ci sarà riposo, sempre nella giornata di lunedì verrà effettuato un nuovo tampone, il quarto nel giro di una settimana. Martedì ancora tamponi e ripresa degli allenamenti non a Castel Volturno ma allo stadio San Paolo”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 4 ottobre 2020)ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione diai microfoni di Sky Sport 24. “I legali della società richiederanno il rinvio di. Gli stessi legali del presidente sono attualmente impegnati nel presentare un documento alla Lega con tutte le deposizioni per evitare il 3-0 a tavolino. Per quanto riguarda la squadra, domani e lunedì ci sarà riposo, sempre nella giornata di lunedì verrà effettuato un nuovo tampone, il quarto nel giro di una settimana. Martedì ancora tamponi e ripresaallenamenti non a Castel Volturno ma allo stadio San Paolo”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€ ...

