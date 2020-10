Juve-Napoli: ufficiale, partita non disputata (Di domenica 4 ottobre 2020) TORINO - Juve-Napoli non è stata disputata, alla fine è arrivata anche l'ufficialità a sancirlo puntuale dopo la fine dei 45' del primo tempo. La squadra bianconera, come da programma, è arrivata all'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) TORINO -non è stata, alla fine è arrivata anche l'ufficialità a sancirlo puntuale dopo la fine dei 45' del primo tempo. La squadra bianconera, come da programma, è arrivata all'...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - semplici8 : @Lukazzu @Voormas @donnadimezzo @NOprisonersEVER @paolinab @Jessica97737031 @klaatu29 @deb8479eaeef410… - LuigiAutunnoJ : @MammaUltra @andagn Il fatto e' che l'evento( Juventus napoli) e' in Piemonte e l'autorita' sanitaria locale e' in… -