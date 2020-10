Frane | smottamenti e città invase dal fango nel Sud-Est della Francia | le immagini dei danni della tempesta Alex

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Fiumi e torrenti in piena,hanno provocato ingentinel Sud Est, in particolare, in Breil-sur-Roya al confine con l’Italia. Diverse auto sono state inghiottite o andate distrutte dal. Le conseguenzeche ha colpito duramente anche il Nord Ovest dell’Italia: Lombardia, Piemonte, Liguria. Tante le abitazioni devastate dale costrette a essere evacuate. L’agenzia meteorologica francese fa sapere che in 48 ore sono cadute oltre 450 mm di pioggia L'articoloe cittàdalnel Sud-Est ...