Fa shopping con la carta dell'ex e svuota il conto "per vendicarsi": denunciata 36enne (Di domenica 4 ottobre 2020) Ha provato a pagare l'assicurazione dell'auto, ma la transizione è stata rifiutata. Quando l'uomo, un quarantacinquenne di San Germano, si è recato in banca per capire quale fosse il problema, ha avuto un'amara sorpresa: il suo conto risultava completamente vuoto. Sono stati i carabinieri a svelare la dinamica dei fatti: la carta era stata utilizzata dall'ex compagna dell'uomo, una donna di 36 anni, che se ne era servita per fare acquisti online, dopo la rottura. Si legge sulla Stampa: All'insaputa di quello che era stato il suo partner, infatti, la donna si era data alla pazza gioia con lo shopping. Aveva continuato a utilizzare un sito e-commerce per fare acquisti: in poco tempo si era comprata un telefono cellulare, ma non aveva nemmeno ...

