Denis Dosio si sfoga sulla bestemmia al Gf vip: "Quel linguaggio non fa parte di me" (Di domenica 4 ottobre 2020) Denis Dosio è in questi giorni al centro dell'attenzione mediatica per via della sua squalifica dal gioco del Gf vip 5, a margine della quale ha rotto il silenzio una volta tornato attivo sul suo profilo Instagram. Tra le storie condivise su Instagram, lo youtuber ha mostrato al web le immagini della sua uscita dal Gf vip 5, lasciando intendere di aver, in un certo senso, accettato la decisione che ha maturato il Gf vip di squalificarlo dal gioco degli inquilini vip, per via della sua imprecazione. Denis Dosio torna attivo sui social dopo la squalifica dal Gf vip 5 Può dirsi uno degli influencer più discussi del momento, Denis Dosio. L'ormai ex volto del Gf vip 5 19enne e originario di Forlì sta facendo parlare molto di sé per via ...

