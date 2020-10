Covid, esperto: 'Impennata casi non è transitoria. Non torneremo indietro, due scenari possibili' (Di domenica 4 ottobre 2020) Ormai i numeri non lasciano più dubbi: l'Impennata dei casi di che si registra in Italia da alcuni giorni non può essere attribuita a una variazione casuale: 'non si tratta di una fluttuazione, ormai ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) Ormai i numeri non lasciano più dubbi: l'deidi che si registra in Italia da alcuni giorni non può essere attribuita a una variazione casuale: 'non si tratta di una fluttuazione, ormai ...

E' in corso la sua ricezione a diverse latitudini, nonostante il Covid e i freni che vengono tirati su da chi ... facoltà teologica dell’Italia meridionale con Paolo Biancone, esperto di finanza ...

Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per Covid 19 in Italia. Ma è minore anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26mila in meno… Leggi ...

