Coronavirus | Speranza “Si parla troppo di calcio | altre le priorità”

ROMA (ITALPRESS) – Meno importanza al calcio, più concentrazione da parte di tutti per abbassare la curva dei contagi tornata a preoccupare negli ultimi giorni. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Lucia Annunziata a "Mezz'ora in più" su Rai3, ricorda che "la battaglia con il Coronavirus non è ancora conclusa" e invita il Paese a "restare unito" così come fatto nei momenti più difficili dello scorso marzo. Vietato abbassare la guardia, per questo motivo il governo riflette sull'obbligo della mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale. Prima, però "il passaggio in parlamento" per sottolineare l'importanza della democrazia. Pur riconoscendo il dovere di un controllo ...

Niente Juventus-Napoli all'Allianz Arena e scoppia il caos nel calcio. Alla fine di una giornata tesissima e confusa per lo scontro tra la Lega calcio da una parte e governo, comitato tecnico-scientif ...

