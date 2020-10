Ballando con le Stelle 2020: la coppia eliminata nella puntata di sabato 3 ottobre (Di domenica 4 ottobre 2020) Ballando con le Stelle 2020, allo spareggio: Ninetto Davoli e Antonio Catalani. L’eliminato è… (VIDEO) Ballando con le Stelle ieri, sabato 3 ottobre, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci che a fine puntata ha annunciato che sarebbe uscita una coppia, quella che ha preso meno voti tra la giuria e il pubblico. Stilata la classifica, data dalla somma dei voti della giuria e del pubblico, le due coppie allo spareggio sono: Nino Davoli e Ornella Boccafoschi, e per la seconda settimana consecutiva: Antonio Catalani (Holaf) e Tove Villfor. Come da tradizione, le due coppie si sono ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 4 ottobre 2020)con le, allo spareggio: Ninetto Davoli e Antonio Catalani. L’eliminato è… (VIDEO)con leieri,, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci che a fineha annunciato che sarebbe uscita una, quella che ha preso meno voti tra la giuria e il pubblico. Stilata la classifica, data dalla somma dei voti della giuria e del pubblico, le due coppie allo spareggio sono: Nino Davoli e OrBoccafoschi, e per la seconda settimana consecutiva: Antonio Catalani (Holaf) e Tove Villfor. Come da tradizione, le due coppie si sono ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - InferusM : Vicinanza umana al prof @RobertoBurioni, oggi perfettamente commentato da Aldo grasso, per il futuro a ballando sot… - homerjohnson80 : @CorSport 'Clamoroso, la Juve rispetta i regolamenti', per tutti i dettagli sintonizzatevi su 'Ballando con le stelle'. -