Tutto il Nord Italia flagellato dal maltempo, in Piemonte 10 dispersi e un morto (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Articolo aggiornato alle ore 15,10. (AGI) È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che sta investendo il Nord Italia. Dopo il Piemonte, dove si registrano ancora 10 dispersi e un morto, anche in Lombardia e Liguria frane ed esondazioni hanno isolato alcuni abitati e devastato coltivazioni e aree boschive. Massima l'attenzione da parte del Governo. “Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso”. Scrive sui social il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che aggiunge: “Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stiamo assicurando – aggiunge il premier - un monitoraggio continuo, in pieno coordinamento con i territori, di questa ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Articolo aggiornato alle ore 15,10. (AGI) È pesante il bilancio dell'ondata diche sta investendo il. Dopo il, dove si registrano ancora 10e un, anche in Lombardia e Liguria frane ed esondazioni hanno isolato alcuni abitati e devastato coltivazioni e aree boschive. Massima l'attenzione da parte del Governo. “Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso”. Scrive sui social il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che aggiunge: “Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stiamo assicurando – aggiunge il premier - un monitoraggio continuo, in pieno coordinamento con i territori, di questa ...

