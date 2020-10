Traffico Roma del 03-10-2020 ore 13:30 (Di sabato 3 ottobre 2020) Luceverde Roma dai trovati a questo aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara non molto il Traffico in questo momento pochi disagi Ma attenzione alla pioggia con il maltempo non si esclude difficoltà per la circolazione intanto Allo stato attuale abbiamo rallentamenti sulla Nomentana nella zona di Montesacro si rallenta sulla Prenestina tra Tor Sapienza e Viale Togliatti verso Largo Traffico rallentato sulla Appia Pignatelli vicino a via dell’Almone all’ardeatino zona Tor Marancia manifestazione programma alle 17 sul piazzale Tosti su simili divieti di sosta attenzione alla segnaletica concludiamo ricordando che il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che rende obbligatorio da oggi sabato 3 ottobre l’uso della Pina anche all’aperto su tutto il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 ottobre 2020) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara non molto ilin questo momento pochi disagi Ma attenzione alla pioggia con il maltempo non si esclude difficoltà per la circolazione intanto Allo stato attuale abbiamo rallentamenti sulla Nomentana nella zona di Montesacro si rallenta sulla Prenestina tra Tor Sapienza e Viale Togliatti verso Largorallentato sulla Appia Pignatelli vicino a via dell’Almone all’ardeatino zona Tor Marancia manifestazione programma alle 17 sul piazzale Tosti su simili divieti di sosta attenzione alla segnaletica concludiamo ricordando che il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che rende obbligatorio da oggi sabato 3 ottobre l’uso della Pina anche all’aperto su tutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 02-10-2020 ore 19:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews L'autunno è arrivato. Allerta rossa maltempo su gran parte dell’Europa occidentale

Temporali sono previsti anche nel sud-est del Paese dove le autorità hanno interrotto per diverse ore il traffico ferroviario tra Tolone e ... l'epidemia che non fece vittime a Roma: cosa accade ...

Auto rubate, droga e prostitute: a Bari si allarga il business rumeno

Auto, droga e prostitute: così i rumeni sfidano gli albanesi ed i georgiani in città. Vogliono diventare i nuovi padroni. A Bari esiste un’altra malavita, quella straniera, multirazziale e cosmopolita ...

