Ora è anche ufficiale: Cosenza, ecco Petre (Di domenica 4 ottobre 2020) Avevamo parlato qualche giorno fa di Petre al Cosenza, adesso il club calabrese ha reso noto l’arrivo dell’attaccante romeno: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adrian Tabarcea Petre, proveniente dalla Società Fotbal Club FCSB. L’attaccante, nato ad Arad (Romania) l’11 febbraio 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. Nonostante la giovane età ha già uno score invidiabile in termini di reti realizzate: 29 in 39 presenze con l’UTA Arad (Romania) e 24 in 74 gare con la maglia dell’Esbjerg (Danimarca). A queste vanno aggiunti i 5 centri messi a segno con la Nazionale U21 ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Avevamo parlato qualche giorno fa dial, adesso il club calabrese ha reso noto l’arrivo dell’attaccante romeno: “La SocietàCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adrian Tabarcea, proveniente dalla Società Fotbal Club FCSB. L’attaccante, nato ad Arad (Romania) l’11 febbraio 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. Nonostante la giovane età ha già uno score invidiabile in termini di reti realizzate: 29 in 39 presenze con l’UTA Arad (Romania) e 24 in 74 gare con la maglia dell’Esbjerg (Danimarca). A queste vanno aggiunti i 5 centri messi a segno con la Nazionale U21 ...

