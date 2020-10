“Non ci sarà”. Un caso a Verissimo: chi dà buca a Silvia Toffanin poco prima della messa in onda (Di sabato 3 ottobre 2020) Can Yaman non ci sarà a Verissimo oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre. La notizia ha mandato in tilt i fan dell'attore turco, che oggi si aspettavano di vedere la serie in cui è protagonista (DayDreamer) e poi l'intervista con Silvia Toffanin. E invece pare che andrà in onda soltanto la settimana prossima, nella puntata del 10 ottobre: in questa grande spazio per Gabriel Garko, che svelerà tutti i dettagli del suo coming out iniziato al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda Can Yaman, negli scorsi giorni è stata molto chiacchierata la sua presenza in Italia: prima è stato a Roma per registrare una puntata di C'è Posta per Te che verrà trasmessa a gennaio 2021, poi è volato a Milano per l'intervista con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Can Yaman non ci sarà aoggi pomeriggio, sabato 3 ottobre. La notizia ha mandato in tilt i fan dell'attore turco, che oggi si aspettavano di vedere la serie in cui è protagonista (DayDreamer) e poi l'intervista con. E invece pare che andrà insoltanto la settimana prossima, nella puntata del 10 ottobre: in questa grande spazio per Gabriel Garko, che svelerà tutti i dettagli del suo coming out iniziato al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda Can Yaman, negli scorsi giorni è stata molto chiacchierata la sua presenza in Italia:è stato a Roma per registrare una puntata di C'è Posta per Te che verrà trasa gennaio 2021, poi è volato a Milano per l'intervista con la ...

