Matteo Salvini in tribunale per sequestro di persona (Di sabato 3 ottobre 2020) L'ex ministro dell'Interno italiano è accusato di aver impedito lo sbarco dei migranti soccorsi in mare. Matteo Salvini appare sabato davanti a un giudice in Sicilia dove sono previste manifestazioni di sostegno al leader di estrema destra. L'ex ministro dell'Interno è perseguito per "abuso di potere e rapimento di persone" per aver bloccato, durante l'estate 2019 per diversi giorni, 116 migranti a bordo di una nave della guardia costiera, la Gregoretti. Dei migranti erano stati evacuati per motivi medici ma altri 116 sono rimasti sulla nave per quasi una settimana, per mancanza di autorizzazione allo sbarco da parte di Matteo Salvini, allora ministro di un governo formato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle (M5S). Lo scorso febbraio, il Senato ha votato per ...

