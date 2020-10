Maltempo, alluvione in Piemonte: sale a 17 il numero dei dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) Si aggrava il bilancio del Maltempo in Piemonte: salgono a 17 i dispersi, lo ha comunicato la Regione precisando che per 16 di loro le ricerche sono in corso fra il versante Francese e quello Cuneese. Un altro disperso è invece in Valsesia, in provincia di Vercelli.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Si aggrava il bilancio delin: salgono a 17 i, lo ha comunicato la Regione precisando che per 16 di loro le ricerche sono in corso fra il versante Francese e quello Cuneese. Un altro disperso è invece in Valsesia, in provincia di Vercelli.L'articolo Meteo Web.

