Ladispoli, fratelli pugili picchiano coetaneo: «Non ci hai invitato alla festa», vittima perde un occhio (Di sabato 3 ottobre 2020) Ancora un episodio di violenza inaudita nei dintorni della capitale. Dopo l'uccisione di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, un altro giovane è stato pestato selvaggiamente a Ladispoli. Fortunatamente stavolta nessun morto, il 28enne, tale Marco Bertazzoni, ha però riportato lesioni gravissime e la perdita di un occhio. Protagonisti dell'aggressione ancora una volta due fratelli, in questo caso, appassionati di boxe. Come riporta il "Corriere della Sera", si tratterebbe di Vincenzo ed Emanuele Orefice, rispettivamente di 32 e 22 anni. Stando a "La Stampa" avrebbe agito anche un terzo uomo, il cognato dei due, Maximiliano Sebastian Paolella, argentino di 33 anni, residente a Ladispoli. A pubblicare la foto degli aggressori il giornale online ...

