Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci infuriata contro Briatore: "Il mantenimento? Io vomito tutto, poi vediamo se fa il fenomeno…" Elisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé al Grande Fratello Vip e non la manda a dire all'ex marito Flavio Briatore. Nella diretta di venerdì sera, la concorrente della casa più spiata d'Italia, ha avuto la possibilità di leggere alcuni stralci dell'intervista che l'ex ha rilasciato al Fatto Quotidiano. "Io qua vomito tutto..", ha reagito subito Elisabetta dopo la lettura delle prime risposte di Briatore. "Vuole essere indipendente? – ha infatti detto l'imprenditore – Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo…". La showgirl ha potuto leggere ogni singola dichiarazione, ribattendo punto per punto: "Quando ci ...

