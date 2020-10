Crozza-Salvini: “Perché mi processate se non faccio un cazzo da mattina a sera?”. Poi lancia la campagna: “Bollo auto anche me” (Di sabato 3 ottobre 2020) Esilarante anche in questa puntata di “Fratelli di Crozza” – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – la parodia di Maurizio Crozza di Matteo Salvini preoccupato alla vigilia del processo di Catania, ma grato a quegli italiani che manifesteranno a suo favore al grido: “processate anche me, frustate anche me, lapidate anche me… sedia-elettricate anche me”, a loro a questo punto Salvini può chiedere: “vi andrebbe di pagare i 1800 euro che devo al condominio anche me?”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Salvini: “Perché mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Esilarantein questa puntata di “Fratelli di” – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – la parodia di Mauriziodi Matteopreoccupato alla vigilia del processo di Catania, ma grato a quegli italiani che manifesteranno a suo favore al grido: “me, frustateme, lapidateme… sedia-elettricateme”, a loro a questo puntopuò chiedere: “vi andrebbe di pagare i 1800 euro che devo al condominiome?”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo: “Perché mi ...

