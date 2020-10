"Cosa è in grado di fare Alberto Matano". Addio Cuccarini, la sentenza di Maurizio Costanzo (Di sabato 3 ottobre 2020) Da qualche giorno è tornata su Rai 1 La Vita in Diretta, il programma ormai condotto dal solo Alberto Matano dopo la cacciata di Lorella Cuccarini. Una scelta difesa da Maurizio Costanzo. O meglio, Costanzo nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo contesta una lettrice che sostiene che il programma sia peggiorato dopo l'Addio di Lorella. Nel dettaglio, la lettrice scriveva: "Quanto è triste Alberto Matano! A La Vita in Diretta mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini, o, comunque, di una persona solare che dia brio al programma". Netta la replica di Maurizio Costanzo: "Non sono affatto d'accordo con lei. E' vero che il sorriso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Da qualche giorno; tornata su Rai 1 La Vita in Diretta, il programma ormai condotto dal solodopo la cacciata di Lorella. Una scelta difesa da. O meglio,nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo contesta una lettrice che sostiene che il programma sia peggiorato dopo l'di Lorella. Nel dettaglio, la lettrice scriveva: "Quanto; triste! A La Vita in Diretta mancano i sorrisi di Lorella, o, comunque, di una persona solare che dia brio al programma". Netta la replica di: "Non sono affatto d'accordo con lei. E' vero che il sorriso ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa è Nuovo Dpcm ottobre 2020, mascherine all’aperto e coprifuoco: cosa prevede Corriere della Sera Marko: “Sapevo dell’addio di Honda”

Il consigliere Red Bull ha confessato che la casa giapponese gli aveva comunicato da mesi la decisione: l'austriaco vuole scegliere il prossimo fornitore entro fine stagione ...

Il ciclone "Brigitte" e i venti di scirocco: così una normale perturbazione ha seminato morte e distruzione

Il ciclone Brigitte, per l'Istituto di meteorologia di Berlino che storicamente battezza i grandi uragani e le depressioni che si formano in Atlantico. "Alex" per i meteorologi spagnoli, portoghesi, f ...

