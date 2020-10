Bakayoko al Napoli: è fatta! Tutto in meno di 48 ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Bakayoko al Napoli: è fatta. C’è il via libera del Chelsea, operazione in prestito secco, ci sarà tempo e modo per parlare dell’eventuale diritto di riscatto. Un’operazione importantissima per il 4-2-3-1 di Gattuso. SopratTutto un’operazione che si è consumata in meno di 48 ore: la nostra esclusiva a sorpresa era di giovedì 1 ottobre alle 22,18 quando Bakayoko aveva detto sì a Gattuso. Da quel momento una volata con il Chelsea, l’ottimismo crescente delle ultime ore, ora gli aspetti burocratici con visite nelle prossime ore e firma. Un grande colpo per le ambizioni del Napoli. Foto: twitter Chelsea L'articolo Bakayoko al Napoli: è fatta! ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020)al: è fatta. C’è il via libera del Chelsea, operazione in prestito secco, ci sarà tempo e modo per parlare dell’eventuale diritto di riscatto. Un’operazione importantissima per il 4-2-3-1 di Gattuso. Sopratun’operazione che si è consumata indi 48 ore: la nostra esclusiva a sorpresa era di giovedì 1 ottobre alle 22,18 quandoaveva detto sì a Gattuso. Da quel momento una volata con il Chelsea, l’ottimismo crescente delle ultime ore, ora gli aspetti burocratici con visite nelle prossime ore e firma. Un grande colpo per le ambizioni del. Foto: twitter Chelsea L'articoloal: è...

