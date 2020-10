Arianna Cirrincione, soave nella vestaglia in seta rosa: «Riesci ad essere così pazzesca sempre?» (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha fatto sognare i romantici per la storia d’amore con Andrea Cerioli e continua a far fantasticare i maschietti a suon di immagini accattivanti: Arianna Cirrincione straordinaria su Instagram negli scatti più recenti. Dolce e determinata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta scegliere dal tronista nel giro di qualche puntata: quel sentimento, scoppiato all’improvviso, non si è rivelato solo un fuoco di paglia. “Insieme stiamo molto bene, – hanno dichiarato recentemente al magazine del programma – viviamo una vita normale che ci rende felici. La nostra quotidianità è fatta di cose semplici”. Leggi anche >> Andrea Delogu, briosa la prima di “Divorzio a Las Vegas”: trench svolazzante Arianna Cirrincione Instagram: ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha fatto sognare i romantici per la storia d’amore con Andrea Cerioli e continua a far fantasticare i maschietti a suon di immagini accattivanti:straordinaria su Instagram negli scatti più recenti. Dolce e determinata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta scegliere dal tronista nel giro di qualche puntata: quel sentimento, scoppiato all’improvviso, non si è rivelato solo un fuoco di paglia. “Insieme stiamo molto bene, – hanno dichiarato recentemente al magazine del programma – viviamo una vita normale che ci rende felici. La nostra quotidianità è fatta di cose semplici”. Leggi anche >> Andrea Delogu, briosa la prima di “Divorzio a Las Vegas”: trench svolazzanteInstagram: ...

FedeCit : Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione mi fanno sbregare li amo spero che non si lascino maiiiiiii - nettuno___ : necessito di sapere come si chiama il colore di capelli di arianna cirrincione perché sono stupendi - thickannaa : io innamorata di Arianna Cirrincione ma non la seguo sui social perché è troppo bella e vederla mi fa sentire una merdina -

