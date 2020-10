Villa Silvia | parte il maxi restyiling | si punta forte sul settore giovanile del Cesena

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La Giunta comunale ha approvato il progetto per i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di'A. Rogoni', in località Celletta di S. Vittore, di proprietà comunale e composto da ...

CESENA. La Giunta comunale ha approvato il progetto per i lavori di riqualificazione del Centro sportivo di Villa Silvia 'A. Rogoni', in località Celletta di S. Vittore, di proprietà comunale e compos ...