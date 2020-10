Vertice UE, importanti sfide all’orizzonte (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seconda e ultima giornata di discussioni al Vertice UE di Bruxelles, che si è riunito ieri, giovedì 1 ottobre. “Lavoreremo con gli altri leader europei per un’agenda che ha al centro le tensioni” internazionali, in particolare “quelle nel Mediterraneo Orientale, quindi discuteremo dei rapporti fra l’Unione europea e la Turchia, e poi della crisi bielorussa, e poi ancora del Nagorno-Karabakh, una crisi antica che si è riattivata di recente fra azeri e armeni. “E poi ancora discuteremo del più generale rapporto tra Unione Europea e Cina“, aveva detto ieri il Presidente del Consiglio Conte riassumendo, al suo arrivo al Palazzo del Consiglio europeo, i temi in discussione. Oggi, in particolare, focus “sugli sviluppi europei degli investimenti che ci aspettano nelle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seconda e ultima giornata di discussioni alUE di Bruxelles, che si è riunito ieri, giovedì 1 ottobre. “Lavoreremo con gli altri leader europei per un’agenda che ha al centro le tensioni” internazionali, in particolare “quelle nel Mediterraneo Orientale, quindi discuteremo dei rapporti fra l’Unione europea e la Turchia, e poi della crisi bielorussa, e poi ancora del Nagorno-Karabakh, una crisi antica che si è riattivata di recente fra azeri e armeni. “E poi ancora discuteremo del più generale rapporto tra Unione Europea e Cina“, aveva detto ieri il Presidente del Consiglio Conte riassumendo, al suo arrivo al Palazzo del Consiglio europeo, i temi in discussione. Oggi, in particolare, focus “sugli sviluppi europei degli investimenti che ci aspettano nelle ...

Ormai abbiamo completato la seconda fase dello stadio». Sul cammino in Europa, il vertice societario è netto: «Saranno match importanti contro squadre che fanno un ottimo calcio, per noi è l ...